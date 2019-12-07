В Мосгордуме поддержали идею установить памятник бездомной кошке

В Московской государственной думе состоялся «круглый стол» на тему «Безнадзорные и домашние животные в условиях мегаполиса», пишет «Российская газета».

Помимо вопросов о разработке регионального закона по обращению с животными на встрече был обсужден один культурный вопрос — установка памятника бездомной кошке в столице. Председатель МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов сообщил, что председатель МГД Алексей Шапошников эту архитектурную идею одобрил и продвигать тему можно далее на согласовании в профильной комиссии.

Волонтеры тем временем уже организовали сбор денег для строительства объекта на одной из краудфандинговых платформ.

В столице уже имеется монумент с изображением кота Василия из мультфильма «Возвращение блудного попугая». А в Петербурге недавно был установлен самый высокий (6 метров) в Европе «кошачий» памятник. Прототипом фигуры стал ученый кот из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».