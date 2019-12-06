"Яндекс" сможет адаптировать британские сериалы и шоу для России

«Яндекс» заключил с BBC Studios сделку о покупке форматов сериалов и фильмов, позволяющую адаптировать контент студии для российского рынка, сообщают «Ведомости».

Также у российской компании появятся эксклюзивные права на показ более чем 100 часов контента британской продюсерской компании. Таким образом российский зритель получит возможность, например, посмотреть на принадлежащем «Яндексу» «Кинопоиске» все сезоны сериала «Доктор Кто», отмечает представитель компании.

Старший вице-президент BBC Studios Салим Мукаддам полагает, что сделка позволит увеличить охват в российском сегменте рынка за счет масштабов «Яндекса».

Контент-директор «Кинопоиска» Ольга Филипук отмечает также, что «Яндекс» теперь сможет использовать форматы студии для собственного производства. По данным источников газеты, показ первого сериала компании запланирован на весну 2020 года.