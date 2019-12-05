На "Артдокфесте-2019" политика становится фоном

Независимый фестиваль документального кино «Артдокфест» в очередной раз открывается в двух столицах и пройдет 5–12 декабря.

Уже второй год на самом деле этот фестиваль «базируется» в Риге, где за месяц до российских показов проходит основной конкурс. Такая полуэмиграция «Артдокфеста» объясняется просто: в России стало слишком много запретов официальных и неофициальных. Вокруг фестиваля периодически сгущаются тучи — и со стороны государства, которое стремится регламентировать все фестивали таким образом, чтобы фильмы без прокатных удостоверений имели право прокатывать только фестивали с лицензией Минкульта, и со стороны активистов-радикалов, которым не нравятся некоторые темы (например, фильмы о войне в Донбассе, снятые с украинской стороны фронта).

Минкульт, собственно, и начал атаки на «Артдокфест»: Владимир Мединский, в 2014 году назвав фестиваль «антигосударственным», отказался его финансировать. Деньги президент «Артдокфеста» Виталий Манский все-таки нашел, но запущенный месседж дает свои плоды ежегодно: собственно фестивальные показы иногда сопровождаются визитами активистов, например из движения SERB или из числа «ополченцев Донбасса», и срывами сеансов. Показ фильма об одном из лидеров крымских татар Мустафе Джемилеве решила в свое время свернуть администрация кинотеатра во избежание обвинений в экстремизме.

Острые украинские темы, впрочем, в этом году уйдут на второй план. Политика вообще становится фоном. Если раньше фестиваль открывали фильмами о Борисе Немцове или Олеге Сенцове, в этот раз на первом киносеансе показывают 97-минутную ленту Алины Рудницкой «Школа соблазнения» о том, как в современной России молодые женщины овладевают искусством завоевать нужного (богатого) мужчину. Будет масса других социальных тем, сюжетов из российской глубинки, но отличающихся по духу от тех, что каждый день можно увидеть на центральных каналах.

Украина представлена несколькими лентами, более мирными, чем в прошлые годы. Президенту «Артдокфеста» Виталию Манскому стоило немалых усилий уговорить украинских режиссеров дать согласие на показ в России.

Полностью программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте «Артдокфеста». Если сайт вдруг не загрузится, значит, вероятнее всего, в этот момент на него совершена очередная хакерская атака: в прошлые годы фестиваль сталкивался и с такой формой давления.