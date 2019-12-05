Илья Хржановский попросил Мединского отменить заключение о порнографии в "Дау"

Режиссер фильма «Дау» Илья Хржановский усомнился в компетентности комиссии, обнаружившей порнографию в его картине.

Напомним, о том, что Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения четырем из десяти киноновелл Ильи Хржановского о жизни советского физика Льва Ландау из-за якобы обнаруженной в них порнографии, Sobesednik.ru писал в конце ноября.

Как сообщает телеканал «Дождь», в связи с данной ситуацией режиссер фильма «Дау» выступил с открытым письмом, адресованным российскому министру культуры Владимиру Мединскому. В нем Илья Хржановский усомнился в компетенции комиссии, которая принимала решение о частичном отказе в выдаче прокатного удостоверения.

«Я считаю эту формулировку глубоко несправедливой, не говоря о том, что она звучит как обвинение по известной статье уголовного кодекса. Откровенные сцены, наличествующие в фильмах, существуют там как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии», — написал режиссер.

Хржановский подчеркнул, что в создании и дубляже «Дау» на иностранные языки принимали участие всемирно известные актеры, которые не согласились бы озвучивать порнофильм.

Кроме того, он призвал Мединского создать комиссию из независимых экспертов в области этики, культуры и искусства, которые смогут оценить, есть ли в картине о советском физике пропагандирующие порнографию материалы, и, вероятно, отменить запрет на ее выпуск в кинотеатрах.