Депутат от ЛДПР назвал причиной роста насилия в обществе голливудские боевики

Парламентарий Василий Власов (ЛДПР) связал одобрение насилия в обществе с кинематографом и сеткой вещания телеканалов.

Такую точку зрения депутат нижней палаты российского парламента озвучил в ходе круглого стола на тему «Всплеск насилия в обществе: проблемы и пути их решения», передает агентство городских новостей «Москва».

По мнению Власова, именно голливудские боевики являются сильным элементом пропаганды насилия и формируют у молодежи, которая растет на таких фильмах, нормальное отношение к жестокости.

«Например, все смотрели какой-нибудь американский боевик, где главный герой спокойно ходит по улице, расстреливая людей. И полиция за ним гонится, а он всех побеждает. В этом плане, 80% этого фильма — это сцены, связанные с насилием: стрельба, оскорбления, драки. Может быть и красиво снято, но все же — это насилие», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что сетка вещания практически всех современных телеканалов включает в себя сцены насилия, курения, употребления алкоголя и наркотиков. «А что мы потом хотим получить в итоге? Какое мировоззрение мы хотим получить у современного поколения, если оно выращено на таких фильмах», — заключил Власов.