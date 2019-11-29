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Антон Долин: Табу на женщин-режиссеров пока не преодолено

Культура и ТВ
17:38, 29 ноября 2019

Кира Муратова. Фото: Геннадий Сергеев / Global Look Press
Кира Муратова. Фото: Геннадий Сергеев / Global Look Press

«Би-би-си» составила список 100 лучших фильмов, снятых женщинами. В голосовании участвовали 368 экспертов, имеющих то или иное отношение к кинематографу: критики, журналисты, кураторы и программные директора фестивалей и киноакадемики из 84 стран. При этом женщин и мужчин среди экспертов было поровну; ещё один голосовавший был небинарный человек и ещё один — скрывший свой пол.

Список фильмов, который был составлен в ходе этого проекта, поражает. Это шедевры, по меньшей мере ни в чем не уступающие «мужскому» кино. В коллекцию вошли картины из США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Чехии, Украины, Аргентины, Индии, Туниса — и, конечно, России. Два фильма Киры Муратовой — «Астенический синдром» и «Долгие проводы» — находятся примерно в середине лучшей сотни.

К слову, в список попали сёстры Вачовски и их «Матрица» (которую они снимали, еще идентифицируя себя мужчинами).

Существует ли в современной России женский кинематограф? Точнее, обсуждается ли само явление и понятие «женская режиссура»? Женщин-режиссеров на самом деле не так уж и мало, но насколько они заметны? Нужны ли России какие-то дополнительные стимулы для развития женского кинематографа, которые активно обсуждаются, например, в Америке?

Об этом мы спросили Антона Долина, кинокритика и главреда журнала «Искусство кино»:

— Женщин-режиссёров в кино всегда было меньше, чем мужчин. Это просто факт. Собственно говоря, к этому трудно что-то добавить. По сути-то какая разница — хорошие фильмы могут снимать и мужчины, и женщины. Но очевидно, что существует и до сих пор очень жив стереотип, что некоторые профессии, связанные с властью или с творческим производством, — они не женские. Например, профессия режиссера.

И дело не в том, что на женщин есть прямой запрет в профессии. Но есть непрямое, негласное какое-то табу, которое постепенно преодолевается. И до тех пор, пока оно не будет преодолено, пока есть значимое неравенство в количестве режиссёров-мужчин и режиссёров-женщин, «женское кино» будет выделяться в отдельную группу. Как только их станет одинаковое количество или хотя бы примерно равное, люди забудут об этом выделении и будет просто кино, и всё.

Мы знаем яркие исключения из этого табу: у нас была Муратова, была [Татьяна] Лиознова, была [Лариса] Шепитько. Но режиссёров-мужчин вы же, наверное, вспомните раз в десять больше?

Антон Долин // фото: Александр Щербак / ТАСС

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Кира Муратова. Фото: Геннадий Сергеев / Global Look Press

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