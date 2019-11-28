Ямпольская назвала ложью данные о ее просьбе проверить спектакли "Театра.doc"

Глава думского комитета по культуре опровергла информацию об инициированной ею проверке трех спектаклей «Театра.doc».

Ранее на сайте самого театра появилось заявление, в котором сообщалось о том, что депутат, главный редактор газеты «Культура» и глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская попросила полицию и прокуратуру проверить на «антироссийскую пропаганду» спектакли «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228».

При этом авторы сообщения указывали, что Ямпольская лично не присутствовала ни на одной из указанных постановок.

«Театр у нас маленький, театральных критиков мы узнаем в лицо, и не будет ошибкой сказать, что на показах, которые стали поводом для обращения в прокуратуру и полицию, Елены Александровны [Ямпольской] не было, видно это и по тому, насколько подменено в описании содержание спектаклей», — говорится на сайте «Театра.doc».

Там также отмечается, что спектакль «Война близко» в действительности рассказывает о людях, которые живут рядом с «современными конфликтами», «Выйти из шкафа» — постановка о страхе признаться в гомосексуальности, а «Рейв 228» — спектакль-игра об опасности наркоторговли. Все перечисленные постановки имеют возрастной рейтинг 18+.

Однако сама Елена Ямпольская позднее опровергла свою причастность к проверке, подчеркнув, что она «никогда не обращалась и не намерена обращаться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку тех или иных организаций культуры».

Депутат объяснила, что на самом деле «поступившее в комитет обращение граждан было переслано для рассмотрения по компетенции».

«Лично от меня никаких заявлений ни в полицию, ни в прокуратуру не поступало. Так же, как и просьб о проведении проверки театра. Это ложь», — приводит слова депутата «Парламентская газета».