Минкульт отказал в прокате ряду эпизодов фильма "Дау" из-за "порнографии"

Минкульт РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения четырем из десяти киноновелл Ильи Хржановского о жизни Льва Ландау.

Как сообщается на сайте ведомства, речь, в частности, идет об эпизодах «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера». Отмечается, что эти киноновеллы из цикла «Дау», посвященного историям из жизни советского физика Льва Ландау, не будут допущены в российский прокат.

«Данное решение принято в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 Правил, предусматривающим отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию», — пояснили в ведомстве.

Режиссер Илья Хржановский работал над проектом «Дау» в течение 14 лет. В результате были отсняты 700 часов материала, из которого смонтировали 13 фильмов и сериалов. Открытие проекта состоялось 25 января в Париже.