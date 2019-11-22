"Яндекс" профинансирует большую часть затрат на новый сезон "Смешариков"

Интернет-компания «Яндекс» профинансирует перезапуск мультсериала «Смешарики», который планируется на 2020–2021 годы.

Как сообщает «Коммерсантъ», компания подписала соглашение с группой «Рики», владеющей брендом. Таким образом «Яндекс» получит эксклюзивные права на онлайн-показ нового сезона популярного анимационного сериала, а также на использование «Смешариков» в своих сервисах.

Эксперты считают, что это крупнейшая в России инвестиция в производство анимационной продукции для интернет-показов: стоимость нового сезона «Смешариков», по их оценкам, составит до 130 миллионов рублей; производство одной серии – около 2,5 миллионов рублей.

Точная сумма сделки не уточняется. Как пояснила директор по контенту «Кинопоиска», входящего в «Яндекс», Ольга Филипук, «Яндекс» должен профинансировать большую часть затрат на производство нового сезона «классических» «Смешариков» в формате 2D.

Последний раз «Смешарики» в оригинальном формате выходили в 2010 году. Новый сезон мультсериала будет включать 52 серии, показ которых будет транслироваться на портале «Кинопоиск» и в «Яндекс.Эфире».

Сообщается также, что «Яндекс» получит права на эксклюзивный показ нового сезона сериала «Малышарики» и другого контента «Рики».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что компания «Яндекс» объявила о создании Фонда общественных интересов, с которым будут согласовываться важные решения компании, касающиеся соблюдения интересов государства.