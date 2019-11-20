Вслед за «Немцем» и «Русским» вышел «Француз»

Еще один роман исторической экшн-трилогии Юрия Костина появился на прилавках книжных магазинов. 11 ноября в Московском доме книги на Новом Арбате писатель представил читателям книгу «Француз».

Главный герой остросюжетной трилогии «Немец», «Русский», «Француз» – бизнесмен и авантюрист Антон Ушаков – разгадывает исторические загадки, непостижимым образом связанные с нашей современностью. Так, в первом романе серии вместе с немцем Ральфом Мюллером он ищет следы его дяди, исчезнувшего во время Второй мировой войны. В «Русском» раскрывает тайну Тунгусского метеорита, а в последнем романе участвует в поисках сокровищ, исчезнувших в 1812 году после сожжения Москвы.

При этом «Француз» – это не просто приключения, но и серьезный разговор об условности границ, преодолении болезненных конфликтов между народами, которые еще вчера назывались братскими. Автор сплетает прошлое с настоящим, чтобы найти ответы на важные вопросы, волнующие нас сейчас.

«Я прочитал роман и считаю, что это отличная отечественная беллетристика, – отметил известный теле- и радиоведущий Михаил Козырев, выступивший модератором встречи Юрия Костина с читателями. – Таких книг в наше время в России катастрофически не хватает».

Ирина Козлова