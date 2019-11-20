25 ноября в Малом зале Центрального Дома Литераторов популярные современные писатели проведут презентацию сборника рассказов «Реальный магизм», выпущенного литературным клубом «LitClub Личный взгляд» (Московский союз литераторов).

В сборник вошли не издававшиеся ранее произведения известных писателей: лауреата премии «Русский Букер — 2017» (роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства») и финалиста премии «Ясная поляна — 2019» (роман «Небесный почтальон Федя Булкин») Александра Николаенко, финалиста премий «Большая книга — 2019», «Национальный бестселлер — 2019» и «НОС — 2018» за роман «Калечина-малечина» Евгении Некрасовой, лауреата «Бунинской премии — 2005» (книга рассказов «Вок-вок»), финалиста премии «Русский Букер — 2002» (роман «Лечение электричеством») Вадима Месяца, известного сценариста и драматурга Натальи Стеркиной, а также Ольги Ильницкой, создателя литературного проекта «Pechorin.net» Алексея Небыкова и других авторов.

В программе вечера — авторские чтения, автограф-сессия и интерактивная программа с розыгрышем призов от создателей сборника, а также выступление музыкальной группы «Sattva Project».