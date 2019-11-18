Художники в Челябинске винят рекламную компанию в закрашивании их граффити

Граффитисты из Graffiti Russia намерены восстановить рисунок на здании жилого дома в Челябинске, который был закрашен в ночь на 16 ноября, сообщает портал «Челябинск сегодня».

Портал 1obl.tv рассказывает, что рисунок, изображающий горожанку с хлебом и солью, на стене дома находился всего лишь двое суток. Представитель Graffiti Russia Дмитрий Кольцо заявил, что им придется нанять специальную клининговую службу, которая специализируется в мойке фасадов домов. Их сотрудники могут работать при условиях до десяти градусов ниже ноля. В ближайшее время в городе должно потеплеть, согласно прогнозам.

Художники уже начали самостоятельно смывать краску со своего творения. По их предположению, местная рекламная компания таким образом пытается отстоять свои интересы в том, чтобы занять этот фасад.

Авторы рисунка утверждают, что еще на этапе его нанесения с ними в конфликт вступили люди, похожие на криминальных авторитетов, которые сломали им краскопульт. «Потом мы его (рисунок) восстанавливать будем полностью сами за свой счет. Когда – в этом году или в следующем – еще не решали. У нас пока первоочередная задача – отмыть рисунок», — говорит Дмитрий Кольцо.

Сейчас авторы ищут видеозаписи, где видно, как закрашивают их граффити. Правоохранители проводят проверку по их обращению. Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании заявила, что на месте фасада не будет располагаться рекламных щитов в независимости от наличия или отсутствия на нем граффити.