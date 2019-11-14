В Москве появился памятник Михаилу Ипполитову-Иванову

Одно из старейших музыкальных учебных заведений страны — Государственный музыкально-педагогический институт (ГМПИ) имени М. М. Ипполитова-Иванова — отмечает двойной юбилей: 160-летие со дня рождения своего основателя, выдающегося композитора, педагога, этнографа, крупного общественного деятеля, одного из основоположников отечественной системы музыкального образования М. М. Ипполитова-Иванова (1859–1935) — и собственное 100-летие.

Стартовал юбилейный год 12 ноября торжественной церемонией открытия памятника М. М. Ипполитову-Иванову.

Открыл торжественное мероприятие ректор Валерий Ворона: «Мы отдаем дань великому соотечественнику, который закладывал основы нашей музыкальной культуры, нашей лучшей в мире системы музыкального образования, и делал это в самые лихие годы — Первой мировой войны и Октябрьской революции. О создании памятника и реконструкции здания мы говорили очень давно. Этот проект, как и многие другие, осуществился благодаря инициативе энтузиастов. Мы рады, что смогли его воплотить его в жизнь. Это результат душевного отношения людей друг к другу, к миру, к будущему нашему. Теперь Михаил Михайлович будет здесь, и многие поколения смогут к нему прикоснуться».

Замминистра культуры РФ Николай Овсиенко огласил приветствие главы Минкультуры Владимира Мединского, по словам которого, открытие памятника имеет большое значение «для осмысления вклада Михаила Ипполитова-Иванова в отечественную культуру».

Николай Овсиенко и Валерий Ворона рядом с памятником

С поздравлениями выступило множество почетных гостей и друзей ВУЗа-юбиляра, среди них композитор Максим Дунаевский. В своей речи он также выразил надежду, что за открытием памятника, возможно, последует и реконструкция здания института — эти слова были встречены громкими аплодисментами всех присутствовавших на церемонии студентов и преподавателей.

Рядом с памятником — скульптор Айдын Зейналов и Максим Дунаевский, позади — Прохор Шаляпин

Памятник, который изображает выдающегося педагога сидящим на скамейке, установлен в сквере возле института и является даром известного российского скульптора, академика Российской академии художеств и Флорентийской академии искусств Айдына Зейналова. Работа заняла у него около семи месяцев, на протяжении которых музыка Ипполитова-Иванова вдохновляла мастера.

Юбилейные мероприятия, которые подготовила «Ипполитовка» на 2019–2020 годы, продолжатся масштабным благотворительным гала-концертом в Большом зале Московской консерватории 3 декабря, в котором примут участие звезды мирового исполнительского искусства — Максим Венгеров, Юрий Башмет, Борис Березовский, Владимир Овчинников, Борис Андрианов, Юрий Симонов, Рена и Виктория Шерешевские, Московский молодежный камерный и симфонический оркестры, другие известные исполнители и коллективы. В программе вечера — шедевры мировой музыкальной классики: произведения Баха, Вивальди, Бетховена, Сарасате, Равеля, Ипполитова-Иванова. Слушателей ждут сюрпризы и поздравительные номера от гостей и участников праздника. Кульминацией вечера станет IV Церемония вручения Международной премии в области музыкальной педагогики имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Благотворительный гала-концерт станет стартом для большого Музыкального марафона с участием звёзд — выпускников и друзей «Ипполитовки». Марафон ставит своей целью сбор средств на реконструкцию прославленного ВУЗа.

В планах юбилейных торжеств также значатся постановка оперы Ипполитова-Иванова «Ася» на сцене «Геликон-оперы», выпуск юбилейного альбома, посвящённого истории «Ипполитовки», и многое другое.