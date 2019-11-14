На Украине "Свидетелей Путина" покажут с замазанным лицом Михалкова

Украинский прокатчик замазал лицо режиссера Никиты Михалкова в документальном фильме Виталия Манского «Свидетели Путина», передает «Русская служба Би-би-си».

Такая реакция была вызвана тем, что Михалков с начала 2018 года находится в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, который создан Минкультом Украины в 2015 году.

«Как ни смешно, но это правда», — говорит Манский, отмечая, что это кажется ему «соблюдением неких имеющих малый смысл правил». Режиссер признался, что сожалеет о таком решении, так как «на этом лице [Михалкова] есть очень важное для фильма выражение глаз, его реакции, его неискренность».

Фильм рассказывает о дне внеочередных президентских выборов в 2000 году, когда Манский производил съемку предвыборного штаба исполняющего обязанности президента, куда вошли и кадры неформального общения Владимира Путина с его окружением.

В российский прокат фильм не вышел.