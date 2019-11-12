4 декабря в театре «Новая опера» состоится показ литературно-исторического спектакля «Следствие одной пластинки». Спектакль посвящен 120-летию со дня рождения легендарной советской пианистки Марии Юдиной. Главными героями постановки станут актер Леонид Каневский и пианистка Басиния Шульман.

В центре сюжета — удивительная история одной пластинки. Пластинки, которую пожелал получить Иосиф Сталин, услышавший по радио Фортепианный концерт №23 в исполнении Марии Юдиной. Пластинки, которой не существовало (транслировался живой концерт) и которую для вождя записали в ту же ночь, сменив двух дирижеров, от страха потерявших способность управлять оркестром. Ходят слухи, что именно эта пластинка была на патефоне, когда обнаружили бездыханное тело вождя. За эту запись Сталин лично прислал Юдиной огромные деньги, но в ответ получил дерзкую записку: нетерпимая к режиму пианистка писала, что гонорар жертвует храму, где будет молить Господа простить его грехи перед народом и страной.

Леонид Каневский расскажет о том, как пластинка, записанная в суровом 1944 году, связала судьбы Марии Юдиной и Иосифа Сталина, музыку Моцарта и Москву.

Знаменитый Фортепианный концерт Моцарта №23 исполнят Басиния Шульман (фортепиано) и симфонический оркестр театра «Новая опера».

В спектакле прозвучат вокальные сочинения Дмитрия Шостаковича и фрагменты театральных произведений Сергея Прокофьева, покинувшего этот мир в один день с Иосифом Сталиным. В концерте примут участие солистка театра «Новая опера» Анастасия Бибичева (меццо-сопрано) и солист Большого театра России Максим Пастер (тенор). За дирижерским пультом Симфонического оркестра театра «Новая опера» — Юрий Медяник. Также зрители увидят редкие кадры хроник того времени.