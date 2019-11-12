Прокуратура возбудила шесть дел против задолжавших бюджету кинокомпаний

В отношении российских кинопроизводителей, получивших госсубсидии и не вернувших деньги, возбуждено шесть уголовных дел.

Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передает «Интерфакс». Также он рассказал о 13 проводящихся процессуальных проверках, связанных с уклонением компаний от возврата бюджетных средств.

Кроме этого, прокуроры проверили территориальные подразделения Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на предмет исполнения решений о взыскании долгов в пользу Фонда кино. Выяснилось, что в Москве и Подмосковье исполнительные производства были утеряны. Территориальным управлениям ФССП в связи с этим были внесены представления.

Отмечается, что Генпрокуратура не проводила проверок по материалам Счетной палаты, которая ранее указала на конфликт интересов у получателей госсубсидий. По словам Куренного, соответствующие документы в надзорное ведомство не поступали.

В сентябре сообщалось о том, что Минкульт ведет больше 20 судебных разбирательств с кинокомпаниями, которые получили деньги от государства, однако не выполнили своих обязательств. В октябре Минкульт опубликовал открытую базу господдержки российского кино. Глава ведомства Владимир Мединский пообещал, что список кинокомпаний-должников будет также в открытом доступе. По его мнению, это подтолкнет их к скорейшему возврату государственных субсидий.