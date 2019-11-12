Исследователи создадут архив дембельских альбомов, анкет и других эго-документов

Европейский университет в Санкт-Петербурге и фонд «Прожито» сообщили об открытии нового архивного проекта, который включит в себя дембельские альбомы, школьные анкеты, детские рисунки, личные дневники и письма разных поколений. Об этом фонд пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Исследователи уточняют, что они намерены заняться архивированием и изучением всех документов, где человек «сталкивается с "я"». Ранее фонд «Прожито» занимался в основном расшифровкой и изучением личных дневников и архивных документов, но теперь программа снимет это жанровое ограничение. Для работы над проектом создан специализированный Центр изучения эго-документов.

Сейчас на сайте «Прожито» можно найти дневники узников ГУЛАГа, анонимные дневники жителей российской провинции середины прошлого столетия, рукописи отечественных журналистов и другие артефакты личного прошлого.

Организаторы проекта заявили о готовности принять на хранение с перспективой публикации копии документов любых авторов. «Нет неважных документов — документальное наследие любого человека заслуживает внимания и сохранения», — пишут они в своем пресс-релизе.