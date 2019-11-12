Госдума в первом чтении одобрила штрафы для перекупщиков театральных билетов

Законопроект, определяющий штрафы за нарушение требований к продаже и возврату билетов в театры, принят в первом чтении.

Как сообщается на сайте Госдумы, речь идет о поправках в КоАП, предусматривающих административную ответственность «за реализацию билетов не уполномоченным лицом по цене, превышающей указанную на билете, реализацию покупателю билетов на указанные мероприятия с оказанием сопутствующих услуг, общая стоимость которых составляет более чем 10% стоимости билета, а также реализацию билетов на такие мероприятия, содержащих исправления».

Для организаций предусматриваются штрафы в размере от 700 тысяч до одного миллиона рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для гражданских лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Поправки также вводят штрафы для театров, музеев или распространителей билетов, которые обязаны возвращать все деньги за купленные билеты, если мероприятие было отменено или перенесено. В соответствии с законопроектом, штраф для должностных лиц составит от 50 тысяч до 10 тысяч рублей, для ИП – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для организаций – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Отмечается, что создана рабочая группа по доработке законопроекта, в которую вошли представители Комитета по культуре и Министерства культуры РФ. По словам председателя думского комитета по госстроительству Павла Крашенинникова, парламентарии рекомендовали устранить из документа недочеты ко второму чтению. В частности, предложенные штрафы для граждан Крашенинников ранее называл несоразмерными масштабам нарушений.