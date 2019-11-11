В прокат выходит "Кровь" Артема Темникова

21 ноября в российский кинопрокат выходит драматическая лента «Кровь» режиссера Артема Темникова. Генеральный продюсер фильма — народный артист России Евгений Миронов. Лента снята при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

«Кровь» — это своего рода притча о Каине и Авеле, которая разыгрывается в декорациях современной Москвы. В центре сюжета — жизнь двух братьев, которые выросли в маленьком шахтерском городке и оказались в мегаполисе с его искушениями, одиночеством и предательством.

«Кровь» — вторая полнометражная лента Артёма Темникова. Сценарий написан режиссером в соавторстве с Валерием Былинским по его повести «Июльское утро».

Валера Ромеев (Юрий Николаенко — звезда картин «Последний день», «Великая», «Лучшие враги», «Рая знает», «Такая работа») — начинающий перспективный художник, приезжает в Москву вслед за старшим братом в поисках счастья. Вынужденно оставив учёбу в художественной школе, Валера зарабатывает на жизнь ремеслом уличного портретиста на Арбате. В надежде на помощь он находит своего брата Вадима (Александр Новин — «Апостол», «Охота на пиранью», «По этапу», «Охотники за бриллиантами», «Я рядом») — преуспевающего бизнесмена. Сильный и независимый Вадим, привыкший всегда рассчитывать только на себя, отказывается помочь брату, говоря, что тот должен сам строить свою судьбу. И тут неожиданная встреча Валеры со школьным товарищем Геной Фагеном круто меняет жизнь обоих братьев...

В картине приняли участие Агриппина Стеклова, Анастасия Клюева, Михаил Попов, Евгений Сидихин. Блестящий актерский состав, психоделическая музыка в стиле фильмов Теренса Малика и Джима Джармуша, напряженное действие — все это создает глубокое, философское кино, в котором десятки смыслов.

У фильма «Кровь» успешная фестивальная судьба. Лента принимала участие в таких известных смотрах, как «Окно в Европу», «Восток-Запад», «Человек познающий мир», «Сталкер», «Серебряный Акбузат», кинофестиваль российского кино в Онфлере, кинофестиваль в Экс-ле-Бене и других.