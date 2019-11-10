Фильм "Дылда" признан лучшим из 55 номинантов кинофестиваля в Женеве

Картина 27-летнего режиссера Кантемира Балагова «Дылда» получила гран-при XXV Международного кинофестиваля в Женеве, передает «Афиша Daily».

«[Картина] обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении», — заключено в резюме жюри фестиваля.

В центре сюжета фильма история двух советских женщин. В послевоенном Ленинграде в 1945 году они пытаются начать новую жизнь.

В мае на Каннском фестивале фильм Балагова уже был отмечен за лучшую режиссерскую работу в секции «Особый взгляд». В сентябре Россия выдвинула фильм на премию «Оскар».