В Министерстве культуры решено возродить центр музейной безопасности

До конца года в структуре подведомственного Министерству культуры учреждения «РОСИЗО» появится центр музейной безопасности, заявил директор департамента музеев Владислав Кононов в интервью «Интерфаксу».

Ранее в Третьяковской галерее произошло несколько инцидентов, которые актуализировали вопрос об охранительных мерах в музеях. Например, в начале года из галереи была вынесена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», а в мае прошлого года мужчина нанес несколько ударов по картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

Структура, отвечающая за сохранность культурных ценностей, существовала до 2005 года, но была ликвидирована.

«Сейчас вносятся необходимые изменения в штатное расписание РОСИЗО, подыскиваются кадры. До конца года центр заработает», — говорит Кононов.