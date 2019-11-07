ТВ-каналы хотят защитить от "искаженных смыслов" при трансляции в интернете

Межфракционная группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, который защитит телевизионные каналы от недобросовестных операторов при трансляции в интернете, сообщает «Парламентская газета».

«Сейчас этот рынок наполнен недобросовестными операторами, которые искажают изначальный сигнал телеканалов, вставляют туда запрещённую рекламу, могут даже смыслы поменять», — объясняет причины обращения к этой теме один из авторов законопроекта, первый зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Для легализации телевизионного контента депутаты предлагают усилиями Роскомнадзора создать единую систему распространения общедоступных телеканалов в интернете. Это, по мнению депутатов, обезопасит контент от воздействия третьих лиц.

Ранее министр культуры Владимир Мединский сообщал, что его ведомство передало в администрацию президента свои предложения по совершенствованию «антипиратского» законодательства, писали «РИА Новости».