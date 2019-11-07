Концерт памяти Игоря Сорина

10 ноября поэту, певцу, музыканту Игорю Сорину, который известен как солист группы «Иванушки International», исполнилось бы 50 лет. Его жизнь трагически оборвалась в 1998 году — Игорю тогда было всего лишь 28 лет.

В честь его юбилея 19 ноября в Большом зале Дома кино состоится концерт, в котором примут участие группы «Иванушки International», «Город 312» и «Фабрика», заслуженная артистка России Нонна Гришаева, заслуженная артистка России, солистка Театра оперетты Светлана Криницкая, солист театра «Геликон-опера» Алексей Косарев, композитор Григорий Гладков, продюсер, певица, автор песен Валентина Смирнова, актер и музыкант Антон Дёров, однокурсники Сорина и преподаватели музыкальной академии имени Гнесиных, где Игорь учился, и многие другие артисты.

На концерте состоится презентация книги «...И это немного меня выдает» — полный сборник стихов Игоря Сорина, его черновиков, записей.

19 ноября, Дом кино (ул. Васильевская, д. 13, строение 1; ст. м. «Белорусская»), 19:00