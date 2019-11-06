В Москве на 86-м году жизни скончался литературовед Лев Аннинский

Российский и советский литературный критик и литературовед Лев Аннинский скончался в столице в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Facebook писателя и телеведущего Александра Архангельского.

Лев Аннинский работал в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение», «Родина», «Время и мы», «Литературная газета», преподавал в Институте журналистики и литературного творчества и Московском международном университете.

Он является автором более 20 книг, посвященных, в частности, творчеству Льва Толстого и Василия Шукшина, а также поэзии Серебряного века и кинематографу 1960-х. Кроме того, Аннинский был автором и ведущим циклов передач на телеканале «Культура», членом Союза российских писателей, ПЕН-клуба, членом жюри литературной премии «Ясная Поляна».

Гражданская панихида и прощание с Львом Аннинским состоятся 8 ноября в Центральном Доме литераторов, передает «РИА Новости». Затем его кремируют на Хованском кладбище.