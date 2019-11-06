Басков и Петров споют в Большом для Пахмутовой

10 ноября телеканал «Россия 1» покажет в прямом эфире юбилейный концерт Александры Пахмутовой.

9 ноября Александра Николаевна отметит 90-летний юбилей дома. И уже на следующий день ее друзья и поклонники (а песни Пахмутовой знает и любит без преувеличения вся страна) соберутся в Большом театре, чтобы поздравить композитора на этой самой помпезной российской сцене. Которой Пахмутова, несомненно, заслуживает.

Дирижировать концертом будут Михаил Плетнев и Юрий Башмет. А выступят в этот вечер Денис Мацуев, Евгений Миронов, Александр Петров, Александр Градский, Николай Басков, Сергей Безруков, Хибла Герзмава, Олег Газманов, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, группа «ЛЮБЭ». Также на сцену выйдут Сергей Полунин, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Лариса Латынина, Елена Чайковская, Владислав Третьяк, Кубанский казачий хор и оркестр Большого театра России, выпускники Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

Кроме известных всем шлягеров – песен «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Нежность», «Старый клён», «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «До свидания, Москва, до свидания!» – заявлены и премьеры, в том числе фрагменты новых балетов, а также прозвучит симфоническая музыка Пахмутовой.