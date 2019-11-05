(Вне)временные трудности

Книги и фильмы про детей с особенностями развития обычно делятся на две категории: тяжелые описания жизни их родителей и вдохновляющие истории успеха самих детей. В первом случае родителям обычно приходится бороться не только с обычными для таких случаев трудностями, но и предубеждениями людей вокруг. Описываем со всеми яркими подробностями конфликт «не такого как все» и его группы поддержки с обществом, доходящий иногда даже до травли и издевательств, – и рецепт для драмы или даже трагедии готов.

Во втором случае такой ребенок тоже преодолевает много трудностей, связанных с его «особенностью», но в итоге успешно вписывается в общество и даже становится знаменитостью. Читателю как бы говорят: нет ничего невозможного! А еще исподволь предлагают взглянуть другими глазами на людей, которые отличаются чем-то от пресловутой общепринятой нормы: может быть, это отличие скорее в плюс, чем в минус.

Книгу Анны и Сергея Литвиновых «Брат ответит» трудно однозначно отнести к той или иной категории. В первую очередь это детектив, но детектив, события которого закручиваются вокруг Центра реабилитации больных аутизмом. Что за преступления могут совершаться в месте, которого большинство людей предпочитает избегать не только физически, но даже мысленно? И в чем особенность этих преступлений, если эта особенность, конечно, есть?

«Преступление и наказание» иногда называют перевернутым детективом, потому что там с самого начала известно, кто преступник. «Брат ответит», как и любой хороший детектив, хранит свою интригу до самого конца, но похоже, что преступления – это не главное, что интересует авторов книги. В центре романа находятся люди, их желания, страхи, проблемы, трудности, с которыми они справляются или не справляются. Влюбленный больной мальчик. Брат, который заботится о нем, как умеет. Секретарша, мечтающая то ли стать детективом, то ли вернуть любимого мужчину. Балерина, живущая в постоянном страхе. Всех их объединяют между собой убийства, странным образом связанные с Центром реабилитации больных аутизмом, и каждый герой представляет собой маленький портрет жителя современного большого города.

Преступления и причины, которые приводят к ним, – явления, увы, вечные, а вот то, как совершаются преступления, может быть очень актуальным и даже злободневным. Именно поэтому книга читается и современно, и вне времени: вопрос денег волнует людей с древнейших времен, и каждый решает его для себя по-своему, но именно сегодня этот вопрос стало возможно решать, например, с помощью личного канала на Youtube.

Трудности могут быть временными или постоянными, проблемы – вечными или даже извечными, а преступления нужно расследовать и раскрывать, несмотря ни на что. Ну а детективам, несмотря ни на ограничения жанра, ни на сложность и неоднозначность выбранной темы, в первую очередь нужно рассказывать увлекательную историю. Что с успехом и делает книга Анны и Сергея Литвиновых «Брат ответит».