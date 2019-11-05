Подарок от малоизвестной актрисы

Сборник поэзии и прозы за авторством актрисы театра и кино, певицы и поэтессы Ольги Аничковой «Малоизвестная актриса» выходит в очень подходящее время: благодаря мощной волне феминистского движения из тьмы на свет выносится то, что раньше стыдливо пряталось «в шкафу». Комплексы, фобии, фетиши, психологические травмы, пикантные подробности интимной жизни, малоаппетитные физиологические детали — все, что до сих пор замалчивалось или подавалось в крайне завуалированном виде, теперь выставлено на всеобщее обозрение. Больше не нужно гадать, что символизируют синие занавески: они действительно просто синие, а о своем унынии от очередной неполученной роли героиня стихов Аничковой расскажет сама, своими словами и без костылей-метафор (пусть без изысков, но зато от души!). При этом однозначно связать сборник с идеологией феминизма никак не получится: многие феминистки скорее всего строго погрозили бы пальчиком героине стихов Аничковой — малоизвестной актрисе — и за излишнюю приверженность бьюти-практикам, и за слишком уж рьяное стремление подстроиться под мужские требования ради заветного статуса «в отношениях».

Конечно, не стоит ставить знак равенства между вполне реальной актрисой Ольгой Аничковой (которую едва ли уже назовешь малоизвестной) и героиней ее стихов. «Пирожки» как раз такой жанр, который настраивает на постоянную игру с читателем, карнавальные маски, за застывшими улыбками которых прячется... А что же там прячется? Настоящее искусство для автора «пирожков» — уместить всего в четырех строчках почти без рифмы и с не меняющимся ритмом все смешное и печальное из человеческой жизни. Именно поэтому цикл про малоизвестную актрису состоит из разделов, которые охватывают самые глобальные сферы бытия современного человека: «О деньгах», «О любви», «О трудностях», «О театре» и т. д. Однако читателю не стоит опасаться, что ему с унылым лицом начнут жаловаться на жизнь. Если и есть то, что малоизвестная актриса совершенно точно унаследовала от своей создательницы, так это потрясающее чувство юмора. Остроумие, ироничный взгляд на мир, в том числе и на саму себя, определяет стиль жизни этой еще не заслуженной работницы отечественной сцены. Оказавшись прямиком на изломе двух эпох — постмодернизма с его беспощадной иронией и метамодернизма с его новой сентиментальностью, — Аничкова, не долго думая, смешала оба направления в свой авторский безумный коктейль. Если же искать родственные ей по духу проекты, то первым на ум приходит британский комедийный телесериал «Дрянь» за авторством Фиби Уоллер-Бридж. Общим что для дряни, что для малоизвестной актрисы будет глубоко ироничный и проницательный взгляд на саму себя и окружающую действительность неудовлетворенной и растерянной жительницы современного большого города.

Сборник «Малоизвестная актриса» включает в себя не только «пирожки», но и рассказы, эссе и лирические стихотворения Аничковой привычного формата. Эти тексты на фоне откровенно-кричащих «пирожков» кажутся более мягкими и успокаивающими, но эта мягкость обманчива: усыпив читательское внимание, Аничкова любит в самый неожиданный момент дать под дых странным ракурсом на привычную ситуацию или резкой сменой тона с доверительно-задушевного на болезненно-насмешливый. Одно из эссе этого сборника называется «Дар», и там можно найти такие слова: «Дар — это когда в подарок человек человеку может отдать свое самое. Свое лучшее. Свое все». И Аничкова отдает, дарит читателю именно свое лучшее, свое самое. Но в последнюю секунду этого возвышенного действа как бы спохватывается и замечает: «Эту книгу можно просто прочитать самому. Но это — в самом крайнем и отчаянном случае», — тем самым перекладывая все риски за успех/неуспех впечатления от стихов и книги в целом на своего потенциального читателя. В ответ на это можно лишь заметить, что кто не рискует — тот не пьет шампанское с очаровательными и остроумными малоизвестными актрисами. И ради конкретно этой малоизвестной актрисы определенно стоит рискнуть.