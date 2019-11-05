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Эрнст заявил, что переход на мультиплекс стал "трагической ошибкой" для России

Культура и ТВ
18:03, 05 ноября 2019

Глава «Первого канала» Константин Эрнст считает, что переход в России на цифровые мультиплексы стал «трагической ошибкой», которая могла быть пролоббирована группами влияния, передает ТАСС.

«Изменения, которые произошли в прошедшие годы, и в частности в этом году, в связи с введением двух мультиплексов — в значительной степени трагическая ошибка. Обычно у нас не хватает денег на то, чтобы участвовать во всех технических фазах западного мира. Мы обычно пропускаем какие-то и удачно вписывается в базовые. В данном случае мультиплексы — это фаза, которую можно было бы пропустить», — заявил Эрнст на конгрессе Национальной ассоциации радиовещателей.

Он объясняет это тем, что действующий формат вещания не позволяет показывать сигналы даже в HD качестве, «а HD — это уже устаревший формат, нужно переходить в Super-HD». Как он полагает, пропустив стадию мультиплексов, нужно было было сосредоточиться на системе 5G, так как она «гораздо менее уязвима».

Ранее сообщалось, что глава Минфина Антон Силуанов предложил выделить средства для субсидирования каналов второго мультиплекса из бюджета нацпроекта «Цифровая экономика», чтобы добавить их в список общедоступных, о чем ранее говорили в Минкомсвязи.

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