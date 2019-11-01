Автором саундтрека к российскому блокбастеру стал Майк Шинода из Linkin Park

Автором саундтрека к новому российском блокбастеру «Аванпост» стал один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода.

Музыкант согласился принять участие в творческой части картины после того, как режиссер Егор Баранов прислал ему фрагмент фильма. Шинода подготовил музыкальную тему, которая будет сопровождать тревожный фон картины, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Warner Music Russia.

Фильм «Аванпост» рассказывает о том, как уцелевшая после глобального вымирания часть населения планеты пытается спасти цивилизацию от полного уничтожения. Главные роли в ленте исполнили актеры Алексей Чадов, Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров и Светлана Иванова.