Счетная палата раскритиковала систему предоставления субсидий кинопроизводителям

Счетная палата нашла множественные некорректных, по их мнению, практик в работе Минкультуры и подведомственного ему Фонда кино в части распределения средств федерального бюджета для господдержки кинопроизводителей. Отчет охватывает период с 2017 года по сентябрь 2019 года, сообщает РБК.

Как следует из отчета, вопросы у Счетной палаты вызвал процесс голосования в экспертном совете, в частности ведомство усмотрело в нем возможный конфликт интересов, так как представители кинокомпаний, входящие туда, могут проголосовать за предоставление господдержки своим проектам. Например, «Союзмультфильм» был крупнейшим получателем субсидий среди производителей анимационных фильмов при том, что в состав совета входили не менее трех его представителей.

Как отмечает режиссер Владимир Хотиненко, возможность конфликта интересов учитывается с помощью соответствующей графы в бланке. Однако, как уточнили в пресс-службе Минкультуры, голосования проводятся тайно, то есть эксперты не подписывают свои бланки, а из-за отсутствия в министерстве документов, подтверждающих итоги отбора заявок, установить, был ли учтен конфликт интересов при голосовании, невозможно.

Кроме того, Счетная палата отмечает, что ни Минкультуры, ни Фонд кино не утвердили требование хранить результаты голосований, также подчеркивается возможность голосования вовсе без бланков, например устно или по телефону. Однако заместитель исполнительного директора Фонда кино Александр Иконников заявляет, что результаты голосования подлежат обязательному хранению.

Отмечается, что при отборе проектов не учитываются ключевые критерии вроде результатов предшествующих работ и из телевизионных рейтингов, что, как считают авторы отчета, в дальнейшем позволить не учитывать зрительский интерес в работе рынка кинопроизводства.

«Существуют риски, что члены экспертных советов не обладали достаточной информацией о проектах, в отношении которых они проголосовали», — опасаются эксперты Счетной палаты.

Ведомство также обращает внимание на то, что в обход требования о предоставлении финансовой отчетности, подтверждающей целевое распределение средств, до 60% стоимости фильмов ушли в зарегистрированные на Кипре компании и в организации со штатом ‪от одного до девяти‬ сотрудников, которые такую отчетность могут не предоставлять. Руководитель СТВ Сергей Сельянов отмечает, что это стандартная практика, такие продакшн-компании обычно выступают в роли подрядчика.

Счетная палата заключила, что вся процедура отбора проектов и выдачи субсидий требует корректировки.

Ранее выяснилось, что около 30 профинансированных Минкультом фильмов посмотрели менее тысячи зрителей.