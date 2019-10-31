Минкульт изменит систему субсидирования кино после критики Счетной палаты

Министерство культуры РФ сообщило, что в 2020 году кинопроекты начнут субсидировать по новой системе, включающей корректировки в работе экспертных советов, говорится в комментарии пресс-службы министерства со ссылкой на директора департамента кинематографии Ольгу Любимову.

Такое решение, как отмечается, вызвано критикой со стороны Счетной палаты, которая заявила, что вся процедура отбора проектов и выдачи субсидий требует корректировки, отметив присутствующие там конфликт интересов, непрозрачность процедуры и признаки ухода от финансовой отчетности.

«Минкультуры России уже давно ознакомилось с рекомендациями Счетной палаты. Более того, в настоящее время по поручению главы ведомства Владимира Мединского департамент кинематографии готовит предложения по изменению системы субсидирования кинопроектов и работы экспертных советов. Говорить о конкретных сроках пока рано, так как потребуется внесение изменений в несколько законодательных актов, однако рассчитываем, что питчинги в 2020 году пройдут уже по новым правилам», — приводит ТАСС цитату из сообщения.

При этом, как подчеркивает пресс-служба подведомственного Минкультуры Фонда кино, чьи комментарии приводит ИА RNS, информация РБК о выводе кинопроизводителями средств в офшоры не точна, так как в конкретном рассматриваемом случае деньги действительно были переведены в компанию, зарегистрированную на Кипре, однако «в отчете Счетной палаты нет ни слова о выводе бюджетных средств в офшоры».

Также в Фонде кино утверждают, что анализ ведомства затронул не только государственные средства, полученные за счет субсидий, но и «собственные средства организаций кинематографии».