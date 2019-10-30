Выставка-ярмарка книг "Московская старина"

Выставка «Московская старина» пройдет уже в третий раз, а в этом ноябре дата ее проведения совпадает с акцией «Ночь искусств». В старинном московском особняке времен ампира — литературном музее Льва Николаевича Толстого — посетители переносятся в атмосферу XIX века.

Участниками выставки-ярмарки «Московская старина» станут издатели из регионов. Многие из них — это малые и средние независимые книжные издательства, которые открывают новых иностранных авторов для русского читателя или переводят и издают книги уже известных авторов, ранее не выходившие на русском языке. Это значит в том числе, что представленные издания часто имеют небольшой тираж и даже в скором будущем могут стать библиографической редкостью — чем не повод поохотиться за «своей книгой».

3 ноября, Государственный литературный музей Л. Н. Толстого (ул. Пречистенка, 11/8, ст. м. «Кропоткинская»)