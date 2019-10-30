Алексей Колосов "День рождения с друзьями"

8 ноября всех любителей музыки приглашают в самый центр Москвы – на Пушечную улицу, где в Бальном зале Москонцерта отметит свой день рождения известный джазмен, поэт и композитор Алексей Колосов.

Подарки в этот день будет получать не только именинник, но и зрители, которых ждут сюрпризы от друзей Алексея – музыкантов, актеров, художников. Прозвучат не только джазовые композиции, но и произведения Алексея Колосова в жанре авторской песни, не обойдется и без неожиданных творческих союзов.

8 ноября, 19:00, Бальный зал Москонцерта (Пушечная ул., 4, ст. м. «Кузнецкий Мост»)