Единый читательский начнут принимать во всех библиотеках Моквы до конца 2020-го

В текущем году посетители столичных библиотек получили по единому читательскому билету (ЕЧБ) почти три миллиона книг.

«Всего с начала 2019 года по единому читательскому билету москвичам выдано более 2,8 миллиона книг. Единый читательский билет уже принимают 313 столичных библиотек из 440», – говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента информационных технологий на официальном сайте мэра Москвы. По данным департамента, всего по такому билету доступно более семи миллионов книг.

Сообщается, что самыми популярными у посетителей библиотек являются произведения современных российских писателей. Так, большим спросом пользуются романы Евгения Водолазкина, Гузель Яхиной, Алексея Сальникова и Татьяны Устиновой. Для детей часто берут книгу «Кастор печет пирог» шведского автора и иллюстратора Ларса Клинтинга и «Верните меня в книжку!» Тьерри Робберехта. Из детских книг российских авторов самой востребованной оказалась сказка в стихах «Полосатый» Анастасии Коваленковой.

Дети постарше выбирают романы о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг. Подростки в основном интересуются произведениями в рамках школьной программы.

Читательницы старше 18 лет интересуются произведениями Александры Марининой и Дины Рубиной, а молодые люди предпочитают такие книги, как «Бюро проверки» телеведущего и публициста Александра Архангельского, «Славянский разлом» Александра Пыжикова и «Кавказская война» Амирана Урушадзе.

Отмечается, что до конца 2020 года ЕЧБ начнут принимать во всех городских библиотеках. Благодаря нововведению взять книги из разных точек можно, не регистрируясь в каждой из них. На сегодняшний день единый ЕЧБ оформили около 260 тысяч мосвичей. Для того, чтобы получить билет, необходимо прийти в библиотеку с паспортом. Документ можно оформить и на ребенка.