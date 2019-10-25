Платное ТВ показало рекордный в этом году квартальный рост

По данным отчета TelecomDaily, абонентская база рынка платного ТВ в России по итогам третьего квартала достигла 43 755 тысяч домохозяйств, при этом квартальный прирост абонентов составил рекордные в этом году 190 тысяч, передает «КоммерсантЪ».

«Определенная аудитория, конечно же, увидела, что она недополучит в двух мультиплексах то, что ей надо, и подключается к платному ТВ. Но это лишь частичка роста»,— говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Одной из причин называется окончание кампании по переходу на цифровое вещание. «Спал ажиотаж вокруг бесплатного телевидения, которое активно промонтировалось по федеральным каналам в период отключения аналогового вещания, и абонентские базы всех игроков [рынка платного ТВ] показывают стабильный небольшой прирост», — поясняет гендиректор ГК «Орион» Кирилл Махновский.

Ранее сообщалось, что голландские правообладатели добились блокировки серверов плеера, распространявшего 80% пиратского кино в Рунете.