Директор Пушкинского музея Марина Лошак получила высшую награду Франции

В ГМИИ имени А. С. Пушкина сообщили о награждении Марины Лошак французским Орденом Почетного легиона степени командора.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея, торжественная церемония прошла накануне, 23 октября, в резиденции посла Франции в России Сильви Берманн.

«Я хотела бы с большим чувством разделить эту награду со всеми, потому что, конечно, она принадлежит всем тем, кто является частью меня, и, прежде всего, музею, к которому я отношусь как к дому», – отметила директор Пушкинского музея.

По словам Марины Лошак, ГМИИ мог бы называться музеем французского искусства, поскольку одна из самых важных его коллекций связана именно с Францией.

Орден Почетного легиона учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году и является высшей наградой Франции. Две самые почетные ее степени – кавалера Большого креста и великого офицера. За ними идут степени командора, офицера и кавалера.