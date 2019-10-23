Украденный в ходе войны в Чечне и найденный в Москве портрет вернется в Грозный

На ретроспективе Василия Поленова в Третьяковке обнаружили картину Александра Головина, похищенную из Грозного в 90-е.

Как говорится в пресс-релизе Третьяковской галереи, после проведения расследования владелец полотна решил вернуть его музею в Чечне.

«Незамедлительно после получения этой информации картина под названием "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке" была снята с выставки, помещена в запасник музея, а специалисты Третьяковской галереи начали технико-технологические исследования и архивные изыскания с целью прояснения ситуации и получения всех возможных документальных подтверждений», – говорится в сообщении.

О том, что картина была похищена из Национального музея Чечни, написал в своем фейсбуке коллекционер Сергей Подстаницкий. По его словам, картина уже выставлялась в 2014 году. В Третьяковской галерее сообщили, что удивлены произошедшим и отметили, что хозяин картины предоставил все необходимые документы. Полотно поместили в запасники, сотрудники Третьяковки пригласили коллег из Чечни.

Выяснилось, что на портрете нет инвентарных номеров Национального музея Чечни. Кроме того, вся архивная документация сгорела в ходе боевых действий в Грозном. В Третьяковке тем не менее указывают на то, что свидетельства очевидцев, а также тот факт, что в 1987 году портрет выставлялся в Грозном, говорят в пользу принадлежности экспоната чеченскому музею.

Имя владельца картины, согласившегося вернуть ее музею в Грозном, не разглашается.