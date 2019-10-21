Владимир Соловьев побил мировой рекорд по самому длинному недельному телеэфиру

Журналиста Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса за недельный эфир суммарной длительностью более суток.

Как сообщается на сайте организации, в течение одной недели, с 18 по 24 марта 2019 года, ведущий провел в телеэфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд.

Сам Соловьев рассказал, что для достижения рекорда потребовалось пять дней подряд находиться в прямом эфире не менее пяти часов в сутки, передает ТАСС. Уточняется, что рекорд был установлен во время программ «Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Представители Книги рекордов Гиннесса чаще выезжают на события "здесь и сейчас", поэтому каждую минуту наших выпусков мы считали самостоятельно, если быть точнее – этим занималось независимое подразделение программной дирекции ВГТРК», – рассказал телеведущий. По его словам, каждый выпуск передачи был скопирован на файлообменник, к которому прилагались документы, подтверждающие эфирные выходы. После проверки всех материалов экспертами Книги рекордов Гиннесса было принято решение об установлении нового мирового рекорда.

Предыдущий рекорд был установлен японским шоуменом Монта Мино. Он занимал эфир в течение недели 21 час и 42 минуты.