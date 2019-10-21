КС не увидел цензуру в отзыве прокатного удостоверения у "Смерти Сталина"

Конституционный суд отклонил жалобу компании «Чентромобиле-Пионер» на нормы выдачи прокатных удостоверений в РФ.

Напомним, в январе 2018 года недовольство российского Министерства культуры вызвал политико-сатирический фильм режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». За несколько дней до выхода в России у картины отняли прокатное удостоверение, а кинотеатр «Пионер», который оказался единственным, кто показал ленту в РФ, попал под штрафные санкции.

В связи с этим руководящая кинотеатром компания «Чентромобиле-Пионер» подала жалобу на порядок выдачи прокатных удостоверений в Конституционный суд России. По мнению фирмы, эти нормы противоречат Конституции, так как «устанавливают систему предварительной цензуры предназначенных к прокату фильмов», и предоставляют Минкульту полномочия отказывать в выдаче прокатных удостоверений на фильмы «по своему усмотрению».

Однако КС отказался рассмотреть жалобу «Чентромобиле-Пионер», поскольку, по мнению суда, заявитель не указал, какие его права были нарушены и какие подлежат восстановлению. Кроме того, КС считает, что в жалобе не были представлены доказательства нарушений. Данное решение суда окончательное и обжалованию не подлежит, говорится в соответствующем документе.