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Суд снизил сумму взыскания с Первого канала в пользу бывшей жены Задорнова

Культура и ТВ
16:37, 16 октября 2019

Девятый арбитражный апелляционный суд снизил сумму компенсации, которую «Первый канал» обязан выплатить первой жене Михаила Задорнова в связи с нарушением исключительного права на концертную программу «Умом Россию не понять», передает РАПСИ

Изначально иск был подан на 4,5 миллиона рублей, но суд снизил сумму до 3,7 миллиона рублей. Юристы «Первого канала» остались недовольны решением и подали апелляционную жалобу, по которой в итоге было принято решение снизить сумму компенсации до 750 тысяч рублей.

Объем возмещения рассчитывался из общего числа нарушений исключительного права. За каждое нарушение на канал возлагался штраф в размере 150 тысяч рублей.

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