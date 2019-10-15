Захар Прилепин получит 2,6 млн рублей на развитие патриотической литературы

Проект Захара Прилепина «Русский лес» выиграл грант президента России на развитие патриотической литературы, который составил 2,6 миллиона рублей.

Творческое пространство «Русский лес» является обучающим проектом для начинающих писателей, цель которого декларируется как поддержка патриотического литературного творчества и публицистики.

Ранее участие в нем было платным, цены за месяц варьировались от 5400 рублей до 6000 рублей. Теперь, как сообщается, за счет гранта обучение станет полностью бесплатным.

В качестве преподавателей там указаны, в частности, писатель Сергей Лукьяненко, журналисты Александр Коц и Дмитрий Стешин, депутат Госдумы и писатель Сергей Шаргунов и сам Захар Прилепин.