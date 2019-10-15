В Старом Осколе прошёл большой поэтический фестиваль "Сплав"

11–13 октября в Старом Осколе впервые состоялся поэтический фестиваль «Сплав» при участии Дмитрия Воденникова, группы «Ундервуд», Алисы Гребенщиковой, Павла Артемьева, Василия Уриевского, Анны «Умки» Герасимовой, Саши Гагарина, Андрея Орловского, Льва Оборина, Анны Сеничевой и других.

«Ундервуд»

Всего в рамках фестиваля прошли 12 мероприятий, которые суммарно посетили около 1200 человек, а видеотрансляции, организованные социальной сетью «Одноклассники» и порталом «Культура.рф», посмотрели более 500 тысяч пользователей.

Андрей Орловский и Марьяна Золина

На шести площадках города объединились поэзия и театр, музыка, образовательная литературная программа и открытые чтения. Гости и участники поучаствовали в дискуссиях, круглом столе, лекционном курсе о литературе и поэзии, увидели два спектакля «Русский стих: обратная перспектива» и «Голубь в Сантьяго», концерт памяти Вени Д’ркина «Костры над рекой» и заключительный гала-концерт.

Василий Уриевский

«Я никогда не был в Старом Осколе. И мне было интересно, что же здесь может происходить поэтического, зная, что город нельзя сказать, чтобы очень литературный, — сказал известный русский поэт и эссеист Дмитрий Воденников. — И когда я пришёл в зал на последнее выступление — гала-представление, — я увидел, сколько там народа, и когда я услышал, как они воспринимают тексты, я понял, что на самом деле сейчас уже нет литературных или нелитературных городов, потому что это единое пространство, которое объединяется интернетом и какой-то небесной почтой. Мне показалось, что это очень важная история, которая здесь произошла. Люди слышат поэзию. И поэзия, как это надо было доказать, жива».

Дмитрий Воденников

Организаторами фестиваля «Сплав» выступили культурная платформа АРТ-ОКНО — проект благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» — и команда крупнейшего на территории СНГ поэтического проекта «Живые поэты».