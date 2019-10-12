В США скончался актер Роберт Форстер, снимавшийся у Линча и Тарантино

В Лос-Анджелесе на 79-м году жизни умер актер Роберт Форстер, известный по фильмам «Джеки Браун» и «Малхолланд Драйв».

Об этом со ссылкой на агента Форстера сообщило издание The Hollywood Reporter. Уточняется, что причиной смерти актера стал рак мозга, который ему диагностировали в июне.

Роберт Форстер известен, в частности, по роли Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун» (1997). За эту работу он удостоился номинации на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Также он сыграл детектива Макнайта в фильме Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001) и шерифа Трумена в последнем сезоне сериала «Твин Пикс».