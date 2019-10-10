"Джаз и кино" от Олега Киреева в Академ Джаз Клубе

Нельзя представить себе кино без музыки. В ней заключена магия картины, она создает атмосферу и манипулирует настроением зрителя. И зачастую музыка живет гораздо дольше самого фильма, отделяясь от него и приобретая полную самостоятельность.

16 октября, в среду, на сцене Академ Джаз Клуба оживут прекрасные мелодии из давно любимых и не забытых фильмов, которые исполнит один из лучших отечественных саксофонистов Олег Киреев в своей новой программе «Песни любимого кино»! А поскольку песни без слов не бывает, то ему на помощь придет наш специальный гость — замечательная московская исполнительница, джазовая певица Евгения Глейберман. Ее мягкая и нежная манера исполнения удивительно точно дополняет оригинальную подачу музыки Олега.

В этот осенний вечер программа будет наполнена прекрасными мелодиями, которыми уже не одно десятилетие наслаждаются слушатели во всем мире: гениальный Мишель Легран со своей музыкой к «Шербургским зонтикам», такие известные и любимые кинокартины, как «Мужчина и женщина», «Титаник», «Розовая пантера». Не будет обойдено вниманием и советское кино с его прекрасными композициями из кинофильмов «Девчата», «Берегись автомобиля», «Человек-амфибия», «Я шагаю по Москве» и многих других

Программа Олега Киреева «Песни любимого кино» появилась на свет благодаря гению кинематографистов и композиторов, написавших прекрасную музыку к милым и добрым романтическим и мелодраматическим историям. Любая из звучащих в этот вечер мелодий будет узнана с первых нот, и никто не забудет, в каком фильме она до этого звучала. А Олег Киреев и его оркестр исполнят их в оригинальной манере, импровизируя, предлагая легкую и красивую подачу.

16 октября; Москва, ул. Арбат, 38/1, стр. 1 (ст. м. «Смоленская»)