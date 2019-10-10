Библиотекам хотят разрешить за 1 рубль сдавать свои помещения под книжные лавки

Министр культуры Владимир Мединский сообщил о намерении правительства внести в Госдуму законопроект о предоставлении льготной аренды книжным магазинам на территориях учреждений культуры.

По мнению главы Минкультуры, льготная аренда в свободных помещениях библиотек и музеев для книжной торговли должна начинаться от одного рубля. Конечные ставки будут утверждать федеральные и региональные власти.

Этой коммерческой субсидией правительство планирует решить вопрос с тем, что во всей России сегодня работают лишь около 1 тысячи книжных магазинов, что в семь раз меньше, чем было в РСФСР. Москва в два-три раза уступает европейским столицам по числу книжных магазинов в расчете на 100 тысяч населения.

«Они конкурируют на рынке аренды с алкомаркетами, сетевыми продуктовыми магазинами и автосалонами. И конечно – в таких условиях никаких шансов выжить у них нет», – заявил Мединский в комментарии «Интерфаксу».

Отмечается, что льгота будет распространяться только на продавцов книг и журналов, но не сопутствующих товаров вроде канцелярии или сувениров.

Предполагается, что льготы помимо того, что позволят увеличить число торговых точек, также поспособствуют снижению цен на книги.