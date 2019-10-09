"Операция "Шедевр": откровения агента ФБР под прикрытием

Мы привыкли слышать о громких аферах в сфере финансов или незаконном обороте целых тонн наркотических веществ, а между тем бизнес на воровстве предметов искусства порой превосходит «традиционный» криминал в десятки раз — по крайней мере по обороту.

Роберт Уиттман, специальный агент ФБР, долгие годы работавший именно в сфере краж и нелегальных продаж художественных произведений, впервые с момента выхода на пенсию в конце 2000-х выходит из тени и рассказывает, что на самом деле творится в этой преступной среде. В книге «Операция "Шедевр"» он, первый и единственный в своем роде эксперт и спецагент в одном лице, проливает свет на закулисье многомиллионных краж и сделок: от преступления до махинаций, от слежки до втирания в доверие, от переговоров до спецопераций, от пренебрежения до мировой славы, от международного сотрудничества до скандалов при дележке пирога между спецслужбами... Ну а между строк в книге Уиттмана можно найти множество любопытных советов по нахождению общего языка даже с отъявленными головорезами.