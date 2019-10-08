В малых городах в день телевизор смотрят на полчаса дольше, чем в мегаполисах

Компания MediaScope опубликовала масштабное исследование, сравнивающее телеаудиторию малых и крупных городов.

Данные, полученные аналитиками MediaScope, приводит газета «Ведомости». Исследование показало, что в городах с населением 100 тысяч человек телевизор смотрят дольше и чаще, чем в более крупных городах. Так, в малых населенных пунктах к телевидению каждый день обращаются 67% населения и смотрят его в среднем в течение 3 часов 47 минут. При этом в городах, чье население превышает 100 тысяч человек, эти показатели ниже — 60% и 3 часа 11 минут.

Однако сильнее эти данные разнятся среди более молодой аудитории. Например, в малых городах дети в возрасте от 11 до 17 лет смотрят телевизор почти в полтора раза дольше, чем сверстники в крупных городах (1 час 45 минут против 1 час 14 минут), дети 4–11 лет — почти на четверть дольше, а молодежь 18–24 лет — на 15%.

В исследовании MediaScope отмечается, что в течение последних 20 лет телеаудитория в городах с населением свыше 100 тысяч человек неуклонно сокращается. Именно в связи с этим рекламодателей начали интересовать данные по зрителям в малых городах. Поэтому в 2019 году MediaScope установила пиплметры в домах жителей небольших населенных пунктов, летом начала измерять телесмотрение на дачах, а с 2020 года начнет поставлять данные по всей стране.