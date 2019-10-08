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День "Пятницы". Почему развлекательный канал затмил "больших братьев" на ТЭФИ

Культура и ТВ
02:06, 08 октября 2019
«Собеседник» №38-2019

Николай Картозия // фото в статье: Андрей Струнин
Николай Картозия // фото в статье: Андрей Струнин

Главным героем на вручении телепремии «ТЭФИ-2019», прошедшей в Московском театре мюзикла, неожиданно стал гендиректор «Пятницы» Николай Картозия.

НТВ в пролете

Забрав 12 статуэток из тех 16 номинаций, в которых был представлен канал, Картозия сделал больно многим коллегам. Но особенно – НТВ. Потому что когда-то, оперившись, вылетел из этого гнезда (Картозия начинал у Парфенова, затем возглавил дирекцию праймового вещания НТВ и запускал многие рейтинговые проекты. – Авт.). И потому что церемонию в этом году транслировал НТВ. Так сказать, командовал парадом: поставил своего ведущего (Вадима Такменева), назначил своих вручантов (Норкин, Кудрявцева, Кучера). Естественно, ведущие НТВ со сцены пели дифирамбы каналу и никак не рассчитывали, что им придется чувствовать себя чужими на этом празднике жизни.

«Орфеи» расползались от НТВ, как тараканы. Верней, как те 12 стульев в бессмертном фильме Марка Захарова, которого Михаил Швыдкой, председатель устроителя церемонии – Комитета индустриальных телевизионных премий, провожал накануне в последний путь. И НТВ в итоге не получил ни одного приза. Фортуна отвернулась от канала. Но не от него одного.

Михееву прогнали со сцены

В вечерней части церемонии «Первый канал» получил свои призы лишь ближе к ночи – победы праздновал все тот же Картозия. Узнав, что в номинации «Ведущий развлекательной программы» лучшим признан Иван Ургант, гендиректор «Первого» Константин Эрнст на сцену даже не вышел – вместо него к микрофону поднялся его первый заместитель Александр Файфман. И тут же в резких выражениях прогнал выпорхнувшую вслед за ним Аллу Михееву: «Это награда не программе, а ведущему».

В следующей номинации («Юмористическая программа») Иван снова победил – уже с «Вечерним Ургантом», и теперь Файфман разрешил Михеевой остаться. И даже сказать – как она умеет. Но недолго. «Я знаю, что такое хронометраж, поэтому валите отсюда», – приказал Алле начальник. Было отчего нервничать: так мало (всего 4 статуэтки) «Первый» не брал, наверное, никогда. Даже приз за лучшую информационную программу ушел в руки развлекательного канала («Пятница! News»). Вот это новость!

Михеевой дали подержаться за «Орфея» Урганта

Паршивее себя могли бы чувствовать в этот вечер только Андрей Малахов и Дмитрий Киселев. Но они и не пришли, узнав, что жюри оставило их «Прямой эфир» и «Вести недели» за бортом участия в конкурсе. Кажется, нас ждут новые разборки по поводу несправедливого голосования – любимая песня всех обиженных на «ТЭФИ».

Победитель спрятался под пиджаком

– После 4–5-й статуэтки меня начала бить нервная дрожь, – признался после церемонии Картозия.

Приступ панической атаки переживали и другие собравшиеся. Почти в режиме нон-стоп Николай Борисович (или просто Борисыч) собирал призы: лучшая утренняя программа – «Утро Пятницы», лучшая ведущая утренней программы («Регина+1») – Регина Тодоренко, лучшая развлекательная программа «Образ жизни» – «Секретный миллионер», лучшая просветительская программа – «Мир наизнанку», лучший документальный проект – «Попроси у неба», лучшее журналистское расследование – «Инсайдеры». 

Этого просто не могло быть, думали многие. Но это случилось.

– Борисыч, если здесь (в конверте. – Авт.) снова ты, ты выйдешь из зала! – пошутил со сцены Вадим Глускер. Картозия спрятал голову под собственным пиджаком – он тогда не знал, но, конечно, надеялся, что в категории «Лучшая программа для детей и юношества» победит «Орел и решка. Семья»… – Ну иди сюда, Борисыч!

Укол Ивлеевой вырезали из эфира

Вечерний прайм, который тоже остался за «Пятницей» («На ножах» – лучшая развлекательная программа, Agent Show с Ивлеевой – лучшее развлекательное шоу прайм-тайма, Настя Ивлеева – лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма), повел себя с Картозией суровее. Под занавес церемонии кто-то из коллег, обойденных вниманием жюри, отпустил в его адрес колкое замечание.

Поднявшись на сцену, чтобы получить статуэтку за Ивлееву, Картозия ответил: 

– Я радовался, когда Вадим Такменев несколько лет назад получал приз за «Центральное телевидение», которое мы вместе с ним придумали. НТВ тогда уже покинул меня. Искренне радовался. А теперь я рад, что Сергей Майоров называет меня не подлецом и ублюдком, как обычно, а Николаем Борисовичем.

Из эфирной телеверсии НТВ вторую радость Картозии вырезал. Как и реплику представительницы команды Ивлеевой: «Пока на ТВ все друг друга подкалывают, мы будем приходить с YouTube и забирать «ТЭФИ»!» 

Команда Ивлеевой – «пришельцы» из YouTube, порвавшие мастодонтов

– Я считаю, что у премии сложное будущее, – согласился, говоря с «Собеседником», с мнением ивлеевцев уже после церемонии Михаил Швыдкой. – Она называется «Телевизионный эфир». Сегодня телеэфир – не единственный способ доставки контента зрителю. Вручая телепремию, мы оставляем за бортом весь контент, который выходит в интернете, платформы, которые существуют у тех же «Газпром-Медиа», НМГ. Существование пространства за пределами телеэфира – серьезная проблема, о которой надо думать всем, кто сегодня делает ТВ.

Прямая речь

Николай Картозия: Понимаю ненависть коллег

– Что сегодня наш день, я понял, когда узнал, что у нас 16 номинаций, – признался «Собеседнику» Николай по окончании церемонии. – До этого нас прокатывали, но теперь это было бы сделать сложно. Однако что мы получим столько призов, и подумать не мог. Я в полуобморочном состоянии от того, что случилось. Понимаю ненависть коллег… Наверное, если бы мы не взяли ничего, я бы тоже изошел ядом. Но я же не сам за себя голосовал. Чего же теперь обижаться, что мы «испортили» НТВ праздник? Понимаю, что ближайшие две-три недели нас будут полоскать в анонимных телеграм-каналах, как ссаных котов. Я «Пятницу» в обиду не дам. Учитесь, господа, талантливо работать!

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №38-2019 под заголовком «День "Пятницы"».

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Николай Картозия // фото в статье: Андрей Струнин

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