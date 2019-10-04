Минкомсвязи предложило увеличить число общедоступных каналов вдвое

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) опубликовало проект поправок в часть 1 статьи 32 закона «О СМИ». В документе предлагается внести в список «обязательных общедоступных» каналы второго мультиплекса: СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница!», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас».

Таким образом для них станет доступна программа субсидирования государством, благодаря которой они смогут обеспечить вещание в городах с населением до 100 тысяч человек. РБК отмечает, что без государственной поддержки каналы этого не сделают, поскольку распространение сигнала в малочисленных населенных пунктах убыточно. Ранее в Минкомсвязи оценивали цену такого вещания в 1,3 миллиарда рублей для каждого из десяти каналов.

В случае принятия поправок число каналов, которые сможет принимать житель любого населенного пункта, увеличится вдвое, причем значительно возрастет количество развлекательных каналов. Сейчас в этом списке находятся лишь каналы первого мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России.