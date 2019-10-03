"Две дороги"

В основу необычной совместной концертной программы актрисы театра и кино Оксаны Мысиной и известного джазмена, музыканта и композитора Алексея Колосова легла общая любовь артистов к творчеству Булата Шалвовича Окуджавы. Впрочем, песни известного автора, которого без преувеличения и без иронии можно назвать голосом его поколения — это то немногое, что зрителям «Двух дорог» будет уже знакомо. Все остальное — сугубый эксперимент и премьера, в том числе смена амплуа: Оксана Мысина исполнит лиричные песни Булата Окуджавы, в то время как Алексей Колосов предстанет на сцене в качестве характерного исполнителя.

Аккомпанировать дуэту будет известный джазовый пианист Владимир Соловьев, а специальным гостем концерта станет еще одна легенда российского джаза — основатель одного из самых известных и старейших джазовых коллективов «Капелла Дикси» кларнетист и саксофонист Лев Лебедев. Но и это еще не все сюрпризы в программе вечера: Оксана Мысина тоже проявит себя еще и в качестве аккомпаниатора — на скрипке.

17 октября, 19:00, Бальный зал Москонцерта (Пушечная улица, 4, ст. м. «Кузнецкий мост»)